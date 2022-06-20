Тегеран, , 09:36 — REGNUM Уже более полувека Иран принимает значительное число афганских беженцев, которые покинули свою страну из-за конфликтов и отсутствия безопасности, в то время как Исламская Республика борется с санкциями, введенными США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 июня.

Афганские беженцы Hashoo Foundation USA

Организация Объединенных Наций объявила 20 июня Всемирным днем беженцев в попытке почтить память миллионов людей, которые оказались бездомными в результате войны, а также экономических и социальных трудностей.

Афганистан был вовлечен в военные конфликты и нестабильность с 1979 года. Затем США и их союзники по НАТО вторглись в раздираемую войной страну в 2001 году, после чего миллионы афганцев нашли убежище в Иране.

Как сообщает агентство Mehr, несмотря на то, что проблема афганских беженцев является очень сложной, международные организации и правительства не выполняют свои собственные обязательства и просто продолжают объявлять неуместные лозунги.

С первых лет после победы Исламской революции иранцы принимали афганских просителей убежища, и сегодня в исламской стране насчитывается свыше 3 миллионов беженцев из соседнего государства.

Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи подчеркнул, что детям всех беженцев из Афганистана должны быть предоставлены образовательные услуги в Иране, что является доказательством того, что иранцы проявляют гостеприимство в обращении с просителями убежища.