Пекин, 20 июня, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая наращивает инвестиции в энергетический сектор в попытке укрепить свой статус ключевой энергетической базы страны, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Синьцзян

По данным комиссии регионального развития и реформ, Синьцзян стремится полностью задействовать свои передовые и высококачественные мощности по добыче угля, чтобы к 2025 году добыть более 400 млн тонн угля.

Являясь важной базой чистой энергии в Китае, Синьцзян поставил перед собой цель добавить 15 млн кВт новых мощностей по производству энергии в течение года. Тем временем Синьцзян прилагает большие усилия для укрепления основной энергосистемы.

Синьцзян активизировал разведку и разработку месторождений нефти и газа в бассейнах Тарим, Джунгар и Турфан-Хами, а также ресурсов сланцевой нефти в уезде Джимсар.

В 2021 году производство электроэнергии в Синьцзяне существенно возросло: из автономного района было поставлено 122,3 млрд кВт/ч электроэнергии и 43,87 млн тонн угля.