Вашингтон, 20 июня, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Подросток 15-ти лет погиб в результате стрельбы во время уличного праздника в центре города Вашингтона, столицы США. Об этом 19 июня сообщила на пресс-конференции мэр города Мюриэл Баузер.

Lisa Roe Стрельба

Праздник был организован по случаю годовщины отмены рабства в США, при этом администрация города уточнила, что мероприятие не было в установленном порядке согласовано с муниципалитетом.

В торжествах приняли участие несколько сотен человек. Во время мероприятия стали возникать потасовки между участниками и полиция вынуждена была вмешаться. Один из участников празднества начал стрельбу, в результате которой был смертельно ранен подросток, а ещё три человека пострадали. Среди пострадавших — сотрудник полиции.

В настоящее время устанавливается личность стрелявшего и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в церкви в американском штате Алабама, в результате которой погиб человек.