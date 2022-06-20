Москва, 20 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Действенным фактором давления на Литву является отказ признания ее нынешних границ. Об этом 20 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.

Литва

«Очень действенным инструментом давления на Вильнюс является отказ от признания границ Литвы на законодательном уровне, которым сейчас занимается депутат Госдумы Евгений Федоров», — заявил эксперт.

Одновременно следует будировать вопрос о принадлежности Вильнюсского и Клайпедского (Мемельского) края, считает политолог.

«Первый вошел в состав Литвы по договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Условием передачи было размещение контингентов РККА на территории Литвы (четыре военные базы). Если войска выведены, то и договоренность о передаче Вильнюса и Вильнюсского края не действительна», — заключил Оградов.

Напомним, что Литва частично перекрыла транзит для Калининградской области РФ.