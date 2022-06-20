Москва, , 06:34 — REGNUM Мировые цены на газ могут достигнуть новых рекордных значений осенью текущего года. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев агентству «Прайм».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что ещё год назад цена тысячи кубометров газа не превышала $300. После этого мировая промышленность стала оправляться после ковидных ограничений, что привело к росту спроса на энергоносители.

Тимофеев добавил, что в 2022 году ситуация резко усугубилась из-за антироссийских санкций и ответных действий правительства РФ. Росту цен также способствовал гиперспрос на сжиженный газ в странах Азии.

После сокращения поставок через трубопровод «Северный поток» цены на газ достигли $1200 за тысячу кубометров. Эксперт отметил, что такие высокие цены являются аномальными для летнего периода, когда спрос на газ снижается.

«Осенью возможны новые ценовые пики», — подытожил Тимофеев.