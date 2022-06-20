Пекин, , 06:33 — REGNUM Китай выпустил руководство по продвижению высококачественного развития в легкой промышленности, пообещав значительно повысить свою компетентность и стабилизировать свою долю в экономическом росте к 2025 году, сообщает агентство Синьхуа.

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Развитие сектора будет ускорено для увеличения внутреннего спроса и увеличения потребления, говорится в руководстве, совместно выпущенном Министерством промышленности и информационных технологий Китая и четырьмя другими правительственными учреждениями.

В нем определены шесть целей роста, связанных со стабилизацией бизнес-операций, научно-техническими инновациями, модернизацией промышленной структуры, брендингом, улучшением производственных цепочек и экологичным развитием.

В руководстве подчеркиваются усилия по значительному увеличению действующих патентов крупных фирм и расходов на исследования и разработки в ключевых областях, в то же время формируя серию конкурентоспособных промышленных цепочек и демонстрационных заводов для интеллектуального производства.

«Мы будем работать с отраслевыми ассоциациями, исследовательскими институтами и ключевыми компаниями, чтобы сформировать систему производственных цепочек для подсекторов бытовой техники, пластика, косметики и молочных продуктов», — чиновник министерства сказал Хэ Яцюн .

Министерство также поддержит развитие высококачественной сырьевой базы для молочного, консервного, пивоваренного, зернового и растительного масел секторов, а также модернизирует всю производственную цепочку для сыпучих продуктов, добавил он.