Тегеран, , 10:33 — REGNUM 19 июня иранский депутат заявил, что укрепление транзитных и туристических связей с соседними странами может нейтрализовать санкции против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Иран обладает хорошими возможностями в области энергетических ресурсов и транспортировки, а подписанное с Туркменистаном соглашение о газовом обмене может смягчить последствия санкций, введенных Соединенными Штатами против Исламской Республики», — заявил Шахриар Гейдари агентству IRNA.

Как член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике, Гейдари отметил, что в прошлом такие возможности не использовались. В связи с этим он выразил надежду, что администрация президента Ибрагима Раиси сможет сделать данный шаг приоритетным, увеличив торгово-экономический обмен с соседями.

Он назвал культурную общность сильным компонентом отношений Ирана с соседними странами и отметил, что администрация должна использовать все инструменты, которые находятся в ее багаже.