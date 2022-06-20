Тегеран, 20 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. 19 июня иранский депутат заявил, что укрепление транзитных и туристических связей с соседними странами может нейтрализовать санкции против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Иран обладает хорошими возможностями в области энергетических ресурсов и транспортировки, а подписанное с Туркменистаном соглашение о газовом обмене может смягчить последствия санкций, введенных Соединенными Штатами против Исламской Республики», — заявилШахриар Гейдари агентству IRNA.

Как член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике, Гейдари отметил, что в прошлом такие возможности не использовались. В связи с этим он выразил надежду, что администрация президентаИбрагима Раиси сможет сделать данный шаг приоритетным, увеличив торгово-экономический обмен с соседями.

Он назвал культурную общность сильным компонентом отношений Ирана с соседними странами и отметил, что администрация должна использовать все инструменты, которые находятся в ее багаже.