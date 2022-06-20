Тегеран, , 11:31 — REGNUM 19 июня министр иностранных дел Ирана заявил, что Израиль является причиной нестабильности, отсутствия безопасности, терроризма и злонамеренной деятельности в ближневосточном регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ближний Восток на глобусе

В телефонном разговоре со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость увеличения числа встреч и обмена мнениями между официальными лицами Ирана и ОАЭ в качестве основы для расширения двусторонних связей.

Он отметил, что Исламская Республика Иран стремится к безопасности и прогрессу для соседних стран и региона, заявляя, что присутствие иностранных сил нарушает региональную безопасность.

Министр иностранных дел ОАЭ сообщил, что двусторонние связи отвечают интересам обеих стран, приветствуя регулярные совместные переговоры.

Он подчеркнул, что ОАЭ никому не позволят использовать свою территорию для злонамеренной деятельности против соседних стран, поскольку государство всегда заботилось о безопасности своих соседей.

Оба официальных лица договорились продолжить контакты и обмен мнениями между ними, обсудив также текущую ситуацию на переговорах по снятию санкций с Ирана.