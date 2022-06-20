Омск, 20 июня, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Приговор суда, в соответствии с которым житель Омска осуждён к пожизненному лишению свободы за убийство бывшего игрока футбольного клуба, вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в прокуратуре Омской области.

Pixabay.com В суде

Уголовное дело против двоих омичей, ранее осуждённых за разбойное нападение на двоих молодых людей и убийство одного из них, рассмотрела в апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Установлено, что ночью в январе 2021 двое мужчин, один из которых ранее был судим за убийство, по пути в ломбард в Омске решили напасть на двоих молодых людей, шедших впереди. Злоумышленники решили забрать их имущество.

Догнав потерпевших, ранее судимый мужчина достал из кармана раскладной нож и ударил одного из молодых людей в плечо. Второму молодому человеку он нанёс два удара в грудь. Потерпевшие попытались убежать от нападавших и начали звать на помощь. Они выбежали на освещённый участок местности. Преследователи прекратили погоню, вернулись на место нападения, забрали оставленное имущество.

Один из пострадавших, получивший ранение в сердце, скончался через непродолжительное время после нападения. Второго пострадавшего удалось спасти.

Омский областной суд назначил одному из нападавших, признанному виновным в убийстве потерпевшего, наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его соучастника суд приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осуждённый на пожизненный срок и его защитник оспорили приговор суда в апелляционном порядке. Пятый апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, убитый молодой человек — 21-летний экс-футболист «Иртыша» Егор Дробыш. Преступление вызвало в Омской области большой общественный резонанс.