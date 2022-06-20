Тегеран, 20 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 19 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с прибывшей хорватской делегацией заявил, что у Тегерана нет никаких ограничений для развития отношений с Загребом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

«Парламенты Ирана и Хорватии играют важную роль в поддержке двусторонних связей», — отметил Амир Абдоллахиан на встрече, состоявшейся в Тегеране. На встрече также присутствовали председатель парламентской группы дружбы Хорватия — Иран Златко Хасанбегович и члены хорватской делегации.

Министр иностранных дел Ирана выразил надежду, что пятый раунд заседаний совместной экономической комиссии состоится в ближайшее время, поскольку повышение уровня торговых обменов имеет важное значение.

Также Амирабдоллахиан подробно остановился на ситуации с переговорами о снятии антииранских санкций.

Со своей стороны, Хасанбегович заявил, что Загреб и Тегеран имеют культурную близость, что может в дальнейшем привести к соглашению о культурном сотрудничестве. Затем он высоко оценил меры, принятые Исламской Республикой Иран в качестве первой азиатской страны, признавшей независимость Хорватии.