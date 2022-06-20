Москва, , 13:44 — REGNUM Литве нужно объявить ответную блокаду — порта Клайпеды. Об этом 20 июня ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Оградов.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В ответ на действия Вильнюса логичным было бы объявить блокаду Клайпеды по поставкам в порт аналогичных товаров, главным среди которых является сжиженный газ», — заявил эксперт.

Также можно было бы заблокировать экспорт через Клайпеду ряда товаров — тоже 50% всей номенклатуры, считает Оградов.

Напомним, что Литва объявила о прекращении транзита части товаров в эксклав РФ — Калининградскую область.