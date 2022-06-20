Медногорск, Оренбургская область, 20 июня, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Автоавария унесла жизни двух человек. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 19 июня в Медногорске. На трассе М-5 Урал 69-летняя водитель не справилась с управлением. В результате автомобиль опрокинулся в кювет.

В автоаварии погибли две пенсионерки: водитель и пассажир. По факту ДТП полиция проводит проверку.