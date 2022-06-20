Пекин, , 06:27 — REGNUM Объем контейнерных перевозок в портах Китая стабильно рос в течение первых пяти месяцев года, показали данные Министерства транспорта КНР, передает агентство Синьхуа.

Морской торговый порт в Китае Gov.cn

По данным министерства, за период с января по май объем перевалки контейнеров в портах Китая вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 116,48 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU). Согласно данным, грузооборот в портах страны за тот же период превысил 6,25 млрд тонн, снизившись на 0,5% в годовом исчислении.

Только в мае порты Китая обработали более 1,34 млрд тонн грузов, в то время как пропускная способность контейнеров составила 25,43 млн TEU, что свидетельствует о росте по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство.