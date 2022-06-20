Хабаровск, , 06:27 — REGNUM Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, переехавшим в Хабаровский край, из бюджета региона выплатят дополнительную материальную помощь. Люди получат по 5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе краевого правительства.

В пункте временного размещения находятся мирные люди: женщины и дети Александр Погожев © ИА REGNUM

Читайте также: Свыше 550 беженцев с Украины получили свидетельства об убежище в Хабаровске

Соответствующее постановление о выделении средств подписал губернатор региона Михаил Дегтярёв. Дополнительно люди получат по 5 тыс. рублей, в общей сложности — по 15 тыс. На выплаты из регионального бюджета выделили 3 млн рублей. Для получения средств беженцам нужно встать на миграционный учёт и открыть счёт в банке. Заявления о предоставлении единовременной выплаты принимает центр социальной поддержки населения.

В Хабаровский край из Донбасса переехали 606 человек. Беженцев разместили в пунктах временного проживания, 150 из них трудоустроены.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 мая, в Хабаровском крае свыше 550 беженцев с Украины и из Донбасса получили свидетельства о временном убежище.