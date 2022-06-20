Пекин, , 06:26 — REGNUM Согласно официальным данным, к 14 июня Китай вернул средств по налогу на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 1,6 трлн юаней (около $251 млрд), чтобы высвободить столь необходимые предприятиям денежные средства, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным, из общей суммы было возвращено около 1,56 трлн юаней с тех пор, как 1 апреля страна начала проводить политику в более широком масштабе. Государственная налоговая администрация и пять других правительственных органов заявили, что в их борьбе с налоговым мошенничеством наблюдается прогресс, и они будут налагать строгие штрафы за любую попытку обмана страны в отношении возмещения НДС.

С 1 июля Китай распространит возврат НДС еще на семь секторов, включая оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство, жилье и общественное питание.