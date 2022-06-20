Новосибирск, 20 июня, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 21 июня, ожидается до +30 °C. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днём — +25…+30 °C», — говорится в прогнозе.

Отметим, что сегодня, 20 июня, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха +22…+27 °C.