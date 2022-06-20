Пекин, , 06:23 — REGNUM Китайские застройщики увеличили сбор средств на межбанковском рынке облигаций, показали данные группы рыночных дилеров, передает агентство Синьхуа.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка, почти 10 девелоперов, включая Poly Development и PowerChina Real Estate, выпустили на рынок инструменты долгового финансирования (DFI) на сумму 11,9 млрд юаней ($1,78 млрд) в этом месяце, при этом еще 49,5 млрд юаней DFI от других предприятий находятся в стадии разработки.

Учитывая растущее понижательное давление на сектор недвижимости, власти развернули целый ряд мер поддержки, чтобы помочь стесненным в средствах застройщикам удовлетворить свои финансовые потребности с четвертого квартала 2021 года.

Коммерческим банкам также было рекомендовано разумно предоставлять кредиты на развитие недвижимости и, в частности, поддерживать качественные проекты, испытывающие трудности.

По данным ассоциации, с начала этого года 70 предприятий, занимающихся недвижимостью, выпустили на межбанковском рынке DFI на сумму 147,5 млрд юаней, при этом чистое финансирование составило 45,4 млрд юаней.