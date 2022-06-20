Пекин, 20 июня, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Китайские застройщики увеличили сбор средств на межбанковском рынке облигаций, показали данные группы рыночных дилеров, передает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По данным Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка, почти 10 девелоперов, включая Poly Development и PowerChina Real Estate, выпустили на рынок инструменты долгового финансирования (DFI) на сумму 11,9 млрд юаней ($1,78 млрд) в этом месяце, при этом еще 49,5 млрд юаней DFI от других предприятий находятся в стадии разработки.

Учитывая растущее понижательное давление на сектор недвижимости, власти развернули целый ряд мер поддержки, чтобы помочь стесненным в средствах застройщикам удовлетворить свои финансовые потребности с четвертого квартала 2021 года.

Коммерческим банкам также было рекомендовано разумно предоставлять кредиты на развитие недвижимости и, в частности, поддерживать качественные проекты, испытывающие трудности.

По данным ассоциации, с начала этого года 70 предприятий, занимающихся недвижимостью, выпустили на межбанковском рынке DFI на сумму 147,5 млрд юаней, при этом чистое финансирование составило 45,4 млрд юаней.