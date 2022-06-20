Москва, , 13:38 — REGNUM Перекрыв транзит в Калининградскую область, Литва фактически объявила войну Российской Федерации. Такое мнение 20 июня ИА REGNUM высказал политолог Петр Оградов.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действия литовских властей по частичной блокаде железнодорожного сообщения с Калининградской областью подпадают под понятие начала силовых действий против Российской Федерации», — заявил политолог.

Евросоюз прекрасно понимает разницу между экономическими санкциями и экономической блокадой, считает эксперт. Евросоюз ограничивает транзит российских грузов по своей территории, не разрешает вход в свои порты, но не блокирует поставки из России в Россию.

«То есть Литва самостоятельно объявила войну России. Литва в этом плане следует не своим, а британским национальным интересам. Это уже случалось недавно, когда Вильнюс де факто признал Тайвань и испортил отношения с КНР. Евросоюз не поддержал эту акцию» — заключил политолог.

Напомним, что 18 июня Литва перекрыла транзит грузов в Калининградскую область.