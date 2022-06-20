Москва, 20 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Перекрыв транзит в Калининградскую область, Литва фактически объявила войну Российской Федерации. Такое мнение 20 июня ИА REGNUM высказал политолог Петр Оградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Действия литовских властей по частичной блокаде железнодорожного сообщения с Калининградской областью подпадают под понятие начала силовых действий против Российской Федерации», — заявил политолог.

Евросоюз прекрасно понимает разницу между экономическими санкциями и экономической блокадой, считает эксперт. Евросоюз ограничивает транзит российских грузов по своей территории, не разрешает вход в свои порты, но не блокирует поставки из России в Россию.

«То есть Литва самостоятельно объявила войну России. Литва в этом плане следует не своим, а британским национальным интересам. Это уже случалось недавно, когда Вильнюс де-факто признал Тайвань и испортил отношения с КНР. Евросоюз не поддержал эту акцию», — заключил политолог.

Напомним, что 18 июня Литва перекрыла транзит грузов в Калининградскую область.