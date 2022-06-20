Пекин, , 06:22 — REGNUM Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае показала двузначный рост за первые пять месяцев года, поскольку страна стремилась достичь целей по сокращению выбросов углерода и углеродной нейтральности, сообщает агентство Сниьхуа.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

В период с января по май мощность ветроэнергетики подскочила на 17,6% в годовом исчислении до примерно 340 млн кВт, в то время как мощность солнечных электростанций достигла 330 млн кВт, увеличившись на 24,4%, по данным Национального энергетического управления Китая.

Согласно данным, к концу мая общая установленная мощность производства электроэнергии в стране достигла около 2,42 млрд кВт, что на 7,9% больше в годовом исчислении. Китай объявил, что будет стремиться к максимальному сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Страна продвигается в развитии возобновляемых источников энергии, чтобы улучшить свою энергетическую структуру. Согласно плану действий, опубликованному в прошлом году, он направлен на увеличение доли потребления неископаемой энергии примерно до 25% к 2030 году.