Пекин, , 06:21 — REGNUM В Китае стартовали продажи нового кроссовера Haval Monster. В основе архитектуры нового автомобиля легла платформа L. E. M. O. N., предназначенная для гибридных версий автомобилей.

Интерьер нового Haval Monster Пресс-служба Haval

Машина отличается весьма необычным дизайном с массивной радиаторной решёткой, в которую интегрирована головная светодиодная оптика. Длина машины равна 4780 мм, ширина — 1890 мм, а высота составляет 1675 мм. При этом расстояние между осями колёс равно 2800 мм.

Модель получила динамичный силуэт, выдвижные ручки дверей и внушительный спойлер.

Также известно, что новую темнику планируют вывести и на российский рынок, стоимость базовой версии составляет от 1,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Как сообщало ИА REGNUM, изображения салона нового кроссовера Haval Monster были продемонстрированы в августе 2021 года. Тогда же отмечалось, что автомобиль получит новое рулевое колесо с кнопками управления медиасистемой и стильную «приборку» с цифровым дисплеем. Также Monster может похвастаться дорогой отделкой салона.

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