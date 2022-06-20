Городовиковский район, , 06:17 — REGNUM В Калмыкии организована прокурорская проверка в связи с аварийным отключением водоснабжения в Городовиковске. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

Установлено, что от централизованного водоснабжения отключены 1050 потребителей — жителей частных домов, расположенных на 13 городских улицах. Работы на аварийном объекте продолжаются. В зоне отключения есть резервные автономные источники водоснабжения.

«В рамках данной проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц городского муниципалитета и ресурсоснабжающей организации. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Более тысячи жителей Калмыкии остались без воды из-за порыва трубы