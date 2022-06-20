Пекин, , 06:17 — REGNUM Китайский беспилотный грузовой самолет TP500 собственного производства совершил 18 июня свой первый успешный полет, сообщила Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC), передает 18 июня агентство Сниьхуаю.

Беспилотник

Грузовое судно совершило 27-минутный первый полет и выполняло его без сбоев в течение всего полета, сообщили в AVIC. Разработанный Первым авиационным институтом Китая, TP500 является первым в стране большим беспилотным грузовым самолетом, произведенным в соответствии с требованиями Правил гражданской авиации Китая, говорится в сообщении AVIC.

TP500 — это универсальная беспилотная транспортная платформа с большой грузоподъемностью. Его максимальная дальность полета составляет 1800 км. Грузовое судно может перевозить грузы на расстояние до 500 км, перевозя стандартный груз весом 500 кг, сообщили в AVIC.