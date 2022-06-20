Пекин, 20 июня, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Китайский беспилотный грузовой самолет TP500 собственного производства совершил 18 июня свой первый успешный полет, сообщила Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC), передает 18 июня агентство Сниьхуаю.

Беспилотник

Грузовое судно совершило 27-минутный первый полет и выполняло его без сбоев в течение всего полета, сообщили в AVIC. Разработанный Первым авиационным институтом Китая, TP500 является первым в стране большим беспилотным грузовым самолетом, произведенным в соответствии с требованиями Правил гражданской авиации Китая, говорится в сообщении AVIC.

TP500 — это универсальная беспилотная транспортная платформа с большой грузоподъемностью. Его максимальная дальность полета составляет 1800 км. Грузовое судно может перевозить грузы на расстояние до 500 км, перевозя стандартный груз весом 500 кг, сообщили в AVIC.