Джакарта, 20 июня 2022, 06:14 — REGNUM Вопрос вывоза зерна с Украины, а также предстоящий саммит G20 намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным глава Индонезии Джоко Видодо на встрече в Москве. Об этом 20 июня сообщает издание The Jakarta Post.
Ожидается, что детали турне президента Индонезии по странам Европы будут объявлены после закрытого совещания правительства, которое запланировано на 20 июня. Ряд источников издания в кабинете министров не исключает визита главы Индонезии в Киев, куда он отправиться из Москвы.
Уточняется, что Видодо намерен поехать в Россию в том числе по просьбе генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Предполагается, что у президента Индонезии есть хорошие шансы на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, так как Джакарта хоть и осудила спецоперацию России на Украине, но выступила против введения антироссийских санкционных мер. Помимо этого, у лидеров обеих стран сложились хорошие личные взаимоотношения.
Глава Индонезии намерен снова пригласить президента России на саммит G20, который состоится в ноябре текущего года на Бали. В случае, если Путин не сможет участвовать в саммите, Видодо постарается договориться об официальном визите российского лидера в Индонезию до или же после саммита G20.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Индонезии Джоко Видодо предложил Германии создать немецкий промышленный квартал в одном из регионов страны.
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