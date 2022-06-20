Джакарта, , 06:14 — REGNUM Вопрос вывоза зерна с Украины, а также предстоящий саммит G20 намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным глава Индонезии Джоко Видодо на встрече в Москве. Об этом 20 июня сообщает издание The Jakarta Post.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

Ожидается, что детали турне президента Индонезии по странам Европы будут объявлены после закрытого совещания правительства, которое запланировано на 20 июня. Ряд источников издания в кабинете министров не исключает визита главы Индонезии в Киев, куда он отправиться из Москвы.

Уточняется, что Видодо намерен поехать в Россию в том числе по просьбе генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Предполагается, что у президента Индонезии есть хорошие шансы на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, так как Джакарта хоть и осудила спецоперацию России на Украине, но выступила против введения антироссийских санкционных мер. Помимо этого, у лидеров обеих стран сложились хорошие личные взаимоотношения.

Глава Индонезии намерен снова пригласить президента России на саммит G20, который состоится в ноябре текущего года на Бали. В случае, если Путин не сможет участвовать в саммите, Видодо постарается договориться об официальном визите российского лидера в Индонезию до или же после саммита G20.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Индонезии Джоко Видодо предложил Германии создать немецкий промышленный квартал в одном из регионов страны.

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