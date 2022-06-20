Городовиковский район, Калмыкия, 20 июня, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В Калмыкии более тысячи человек остались без воды из-за порыва магистральной трубы диаметром 250 мм на улице Садовой в Городовиковске. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

trestletech Кран без воды

Коммунальная авария случилась вечером 19 июня. В зону отключения водоснабжения попали 727 частных домовладений, в которых проживают 1052 человека. Многоквартирных домов и социальных объектов в зоне отключения водоснабжения нет.

На месте происшествия работают аварийные бригады. К устранению порыва подключены спасатели. Предположительно, водоснабжение будет восстановлено во второй половине дня 20 июня.