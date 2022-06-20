Элиста, 20 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В Калмыкии в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

С 20 по 22 июня пожарная опасность V класса прогнозируется во всех районах степной республики. В эти дни в разы возрастает вероятность возникновения ландшафтных пожаров, пожаров в районе озёр.

В связи с этим жителей и гостей Калмыкии призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.