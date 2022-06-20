Шахты, Ростовская область, 20 июня, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Ростовской области коммунальные аварии, оставившие жителей Шахт без воды, случились в связи с высоким износом коммуникаций. Ремонт на объектах ведётся в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Ковалёв в своём телеграм-канале.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«Принято решение об увеличении количества аварийных бригад и техники из соседних муниципалитетов для обеспечения оперативного устранения порывов и утечек на сетях водоснабжения. Для обеспечения подвоза воды населению в город прибыло дополнительно четыре водовозки», — уточнил он.

Увеличить темпы замены изношенных инженерных сетей не позволяет отсутствие средств, в том числе из-за долгов горожан за коммунальные услуги.