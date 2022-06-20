Москва, , 06:07 — REGNUM Российская автомобилестроительная промышленность может возродить бренд «Жигули» при успехе новых автомобилей «Москвич». Об этом рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что советских автобрендов для производства новых автомобилей с современной конструкции может стать удачным ходом. Такие бренды обладают большой узнаваемостью, поэтому можно не придумывать новые названия.

Он добавил, что подобные решения могут быть приняты при высоком спросе на новые автомобили марки «Москвич», о возрождении которой уже было объявлено. Эксперт предположил, что для запуска производства новых «Москвичей» потребуется не меньше года.

При этом Субботин подчеркнул, что речь идёт только об использовании известных наименований. При этом сами автомобили будут создаваться на базе новых технологий.

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