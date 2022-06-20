Элиста, 20 июня, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Российский путешественник Федор Конюхов готов был совершить вынужденную посадку в Калмыкии в ходе экспедиции с побережья Белого моря до Чёрного моря. Об этом сообщил глава степной республики Бату Хасиков.

Rybinsk.ru Федор Конюхов на воздушном шаре

Исследователь путешествует вместе с пилотами Игорем Потапкиным и Игорем Коноваловым. По пути в сторону Чечни у экипажа возникли опасения, что топлива может не хватить до места посадки. Ближайшей точкой, где путешественникам могли помочь, была Элиста. Жители откликнулись на вызов команды, однако срочная посадка не потребовалась.

Совершая перелёт на степной республикой, путешественники сделали серию снимков Целинного, Ики-Бурульского районов и Элисты.

Глава Калмыкии пожелал Фёдору Конюхову новых достижений и пригласил в Калмыкию.