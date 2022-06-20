Лисичанск, ЛНР, 20 июня, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Группировка «О» вооружённых сил России уничтожила грузинских наемников под Лисичанском (ЛНР), сообщает телеграм-канал RVvoenkor. Речь идёт о «Грузинском легионе», действовавшем на северо-западе поселка Мирная Долина.

Ліонкінг Разрушенный в ходе конфликта жилой дом в Лисичанске

Уточняется, что после артиллерийского удара было решено сменить грузинских наемников на роту 4-й бригады украинской нацгвардии из Лисичанска.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июня, стало известно, что взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции.

Читайте также: Минобороны РФ: отдельные подразделения ВСУ покидают Лисичанск