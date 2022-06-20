Шахты, Ростовская область, 20 июня, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Шахтах Ростовской области три жилых городских посёлка остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Проржавевшая труба

Информация о прорыве водовода поступила в 12:25 мск 19 июня. В результате нарушено водоснабжение в посёлках Нежданная, Фрунзе и Мирный.

К аварийным работам привлечены спасатели. Организован подвоз воды по заявкам шахтинцев.