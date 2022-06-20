Матвеево-Курганский район, Ростовская область, , 06:00 — REGNUM 56-летний житель Матвеево-Курганского района Ростовской области лишился сбережений, надеясь заработать. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Житель Обнинска стал жертвой мошенников, поверив в заработок на виртуальной бирже 40.мвд.рф

Мужчина ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник, представившийся сотрудником брокерской фирмы, убедил абонента вложить сбережения для инвестиционной и брокерской деятельности якобы в целях получения потерпевшим прибыли.

На протяжении нескольких месяцев мужчина переводил деньги на счёт некой интернет-платформы, указанной аферистом. В результате он лишился 2 млн 35,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.