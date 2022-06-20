Владивосток, , 05:59 — REGNUM В столице Приморского края на Набережной Цесаревича угольная пыль покрыла асфальт, траву и скамейки. Горожане возмущены, сообщило 20 июня ДВ-РОСС.

Мария Офицерова, заместитель начальника угольного склада Ольга Демиденко © ИА REGNUM

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Жительница Владивостока с трудом отмыла ноги и не смогла отстирать носки после пробежки по чёрной набережной.

«Я позвонила своим родным, чтобы они сегодня не ехали на Цесаревича, потому что там все в угле: трава, асфальт, скамьи», — отметила женщина.

Издание напоминает, что недалеко от набережной, в бухте Золотой Рог в том числе ведётся открытая перевалка угля. Мэрия Владивостока намерена проинформировать о загрязнении набережной Управление охраны окружающей среды и природопользования.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Приморье назревал новый угольно-экологический скандал. В сети появилась информации о намерениях построить под Находкой угольный терминал, рядом с местом популярного отдыха у моря. Губернатор региона Олег Кожемяко пообещал, что этого не случится.