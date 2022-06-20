Новочеркасск, Ростовская область, , 05:56 — REGNUM В Ростовской области шесть человек пострадали в ДТП, которое случилось по вине пьяного водителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась в ночь на 19 июня на улице Спуск Герцена в Новочеркасске. Примерно в 3:40 мск водитель ВАЗ 2110, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на бордюрный камень и врезался в забор. В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров, в том числе 14-летняя девочка.

Полицейские выясняют все детали случившегося.