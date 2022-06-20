Лондон, , 05:47 — REGNUM Экс-премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью BBC News припомнил своё унижение на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на встрече в Москве, состоявшейся 16 лет назад, в 2006 году. К таковому он отнес низкий стул, на который, как утверждает Браун, его намеренно посадили, «чтобы смотреть на Путина снизу вверх».

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Браун также признался, что глава российского государства по-настоящему пугал его. Особенно после того, как Путин, по словам Брауна, ознакомил с внушительным досье на него.

История с «унижением» нашла широкий отклик в социальных сетях.

«Какая, однако, тонкая у Брауна душевная организация. Его, видите ли, унизили… Да таких как он вообще в Россию нельзя запускать — это же дикие и лживые англо-саксонские дикари, не уважающие никого кроме себя самих и сующих свой пиноккиевский нос во все дыры…» — рассуждает Андрей Зайкин.

«Ещё один британский дурачок», — поделился мнением Александр Лукашев.

«Смешно смотреть на плачущих бывших», — считает Алексей.

«Ждем, кто еще что вспомнит, очень интересно читать детские жалобы. Не зря называются мелкобриты», — иронизирует Вадим Макин.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года экс-глава правительства Великобритании Гордон Браун стал послом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам глобального финансирования сферы здравоохранения.

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