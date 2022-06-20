Лондон, 20 июня, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью BBC News припомнил своё унижение на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на встрече в Москве, состоявшейся 16 лет назад, в 2006 году. К таковому он отнес низкий стул, на который, как утверждает Браун, его намеренно посадили, «чтобы смотреть на Путина снизу вверх».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Браун также признался, что глава Российского государства по-настоящему пугал его. Особенно после того, как Путин, по словам Брауна, ознакомил с внушительным досье на него.

История с «унижением» нашла широкий отклик в социальных сетях.

«Какая, однако, тонкая у Брауна душевная организация. Его, видите ли, унизили… Да таких, как он, вообще в Россию нельзя запускать — это же дикие и лживые англосаксонские дикари, не уважающие никого, кроме себя самих, и сующие свой пиноккиевский нос во все дыры…» — рассуждает Андрей Зайкин.

«Ещё один британский дурачок», — поделился мнением Александр Лукашев.

«Смешно смотреть на плачущих бывших», — считает Алексей.

«Ждем, кто еще что вспомнит, очень интересно читать детские жалобы. Не зря называются мелкобриты», — иронизирует Вадим Макин.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года экс-глава правительства Великобритании Гордон Браун стал послом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам глобального финансирования сферы здравоохранения.

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