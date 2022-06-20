Самара, 20 июня, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Правительство Самарской области ведёт переговоры о возобновлении полноценного производства самолётов на заводе «Авиакор» в Самаре. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров РИА Новости.

Fyodor Borisov Самолёт Ту-154 на заводе «Авиакор»

Азаров рассказал, что в последние годы самарский авиационный завод не занимается производством собственных самолётов. Он объяснил, что «Авиакор» выполняет ремонтные работы и выпускает отдельные узлы и элементы.

«Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолётов», — подчеркнул губернатор Самарской области.

Он добавил, что уже идут соответствующие переговоры с собственниками предприятия. При этом Азаров подчеркнул, что пока рано называть конкретные модели самолётов, которые сможет выпускать самарский авиазавод.

Завод «Авиакор» основан на базе авиационного завода №18, эвакуированного из Воронежа в годы Великой Отечественной войны. В разные годы завод выпускал самолёты Ил-2, Ту-4, Ту-94, Ту-154, Ту-142 и другие модели.