Краснодар, , 05:45 — REGNUM Не довольный решением суда первой инстанции, отказавшего во введении наблюдения за одним из старейших предприятий Кубани — ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», «Интерпромбанк» подал апелляционную жалобу. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит претензии 28 июня 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе слушаний уточнялось, что завод входит в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

Суд посчитал обращения банка в суд с банкротным иском преждевременным, указав на то, что «условием для возбуждения дела о банкротстве субъекта естественных монополий является исчерпание возможности удовлетворения требований кредитора путем обращения взыскания на имущество должника», а в деле отсутствуют доказательства «принятия мер по обращению взыскания на имущество».

Напомним, спор слушался с февраля 2022 года.

Завод работает порядка 22 лет. Владельцы — ООО «Ойл технолоджис» с долей 92% (принадлежит кипрским компаниям «Камбелор холдингс лимитед» и «Самелор холдингс лимитед») и ООО «Сбербанк инвестиции».