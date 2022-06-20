Канберра, , 05:41 — REGNUM Бронетранспортёры (БТР) M113AS4 передали армии Украины власти Австралии. Об этом 19 июня сообщил австралийский министр обороны Ричард Марлз, указано в заявлении, опубликованном пресс-службой оборонного ведомства.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что Украине были переданы первые четыре БТР из 14 обещанных Австралией. Как указал Марлз, всего Канберра предоставила Киеву военную помощь на сумму более $198 млн. В пакет военной помощи вошли: бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для военнослужащих.

Как пояснил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, последняя партия военной помощи была направлена Киеву в качестве ответа на запрос главы минобороны Украины Алексея Резникова, который просил о дополнительном предоставлении его стране военных транспортных средств.

БТР M113AS4 — это австралийская модификация БТР М113, она предназначена для перевозки пехоты на поле боя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Альбаниза посетить Украину.

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