Канберра, 20 июня, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Бронетранспортёры (БТР) M113AS4 передали армии Украины власти Австралии. Об этом 19 июня сообщил австралийский министр обороны Ричард Марлз, указано в заявлении, опубликованном пресс-службой оборонного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Уточняется, что Украине были переданы первые четыре БТР из 14 обещанных Австралией. Как указал Марлз, всего Канберра предоставила Киеву военную помощь на сумму более $198 млн. В пакет военной помощи вошли: бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для военнослужащих.

Как пояснил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, последняя партия военной помощи была направлена Киеву в качестве ответа на запрос главы минобороны Украины Алексея Резникова, который просил о дополнительном предоставлении его стране военных транспортных средств.

БТР M113AS4 — это австралийская модификация БТР М113, она предназначена для перевозки пехоты на поле боя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Альбаниза посетить Украину.