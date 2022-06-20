Владивосток, 20 июня, 2022, 05:35 — ИА Регнум. В столице Приморского края часть облицовки жилого дома обрушилась и повредила припаркованный автомобиль. Куски фасада разбили лобовое стекло и повредили крышу машины, сообщило РИА VladNews.

Обрушение в ярославской больнице

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Многоэтажка, возле которой произошло ЧП, кирпичная, квартиры в ней стоят дорого. Жители Приморья возмущены случившимся и требуют вмешательства прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в столице Приамурья Благовещенске от здания мэрии отвалился кусок фасада. На парковке, куда он упал, автомобилей в тот момент не было.