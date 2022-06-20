Благовещенск, 20 июня, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В Амурской области 21 июня ждут сильные дожди, ливни и грозы. Таков прогноз от Амурского центра гидрометеорологической службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе управления МЧС по региону. В Приамурье объявили штормовое предупреждение.

chiz50 Ливень

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«При формировании дождевых паводков возможно подтопление приусадебных участков, низменных участков местности, дорог местного значения, земель сельскохозяйственного назначения», — предупредили в ведомстве.

В регионе повышается риск возникновения ЧС, возможны сбои в работе объектов системы ЖКХ и нарушение полноценного функционирования дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на реках Амур и Зея вырос уровень воды на 34-41 см. Гребень паводка в регионе ждут 22–23 июня, тогда вода в реках по прогнозу поднимется ещё на 5-15 см.