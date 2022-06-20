Благовещенск, , 05:19 — REGNUM Гребень паводка на реках Приамурья приближается к Благовещенску. Уровень воды в Амуре возле столицы региона поднимется ещё на 5-15 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе управления МЧС по региону.

Поднятие уровня воды в Туве 17.mchs.gov.ru

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Река Зея также станет полноводней, но, по прогнозу, не выйдет на пойму.

«В районе Благовещенска гребень паводка на Амуре и Зее пройдет 22–23 июня без выхода воды на пойму. По данным Амурского гидрометцентра, на 08:00 20 июня уровень воды в Амуре в районе Благовещенска поднялся на 34 сантиметра и достиг отметки 209 сантиметров. Уровень Зеи в районе Благовещенска поднялся на 41 сантиметр и достиг отметки 204 сантиметра», — отметили в управлении МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае из-за паводка в Зейском районе Приамурья вводили режим ЧС. Были подтоплены дороги и приусадебные участки.