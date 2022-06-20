Берлин, , 05:17 — REGNUM Канада рассчитывает использовать ситуацию с «Газпромом», чтобы «поставить Германию на колени», сообщает »СП» со ссылкой на Bloomberg.

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идёт о доставке по газовому трубопроводу «Северный поток». Задержка с получением из ремонта газоперекачивающих агрегатов от Siemens привела к сокращению поступления газа в Австрию, Германию, Италию и Францию по газопроводу «Северный поток»: с 16 июня ежедневная производительность составляет 67 миллионов кубометров.

Наряду со сложностями в поставках топлива из России, сейчас Европа получает гораздо меньше американского СПГ после отключения одного из крупнейших газовых предприятий США. При пессимистическом варианте развития событий газовые запасы Европы могут быть истощены уже к январю 2023 года.

«У «Газпрома» были регламентные ремонтные работы на «Северном потоке», когда часть компрессоров проходила ремонт на территории Канады. Однако эта страна, как известно, ввела против нас санкции и в результате компрессоры оказались заперты на ее территории. Это и привело к тому, что баланс поставок газа стал неотвратимо сжиматься», — пояснил гендиректор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Ему непонятно, как Германия будет выходить из ситуации, как европейцы будут смогут вывезти из Канады эти компрессоры. Эксперт полагает, что необходимо в срочном порядке запускать «Северный поток-2» и решать вопрос с Канадой.

Как сообщало ИА REGNUM, то обстоятельство, что Европа уже сейчас начала использовать зимние запасы газа, красноречиво свидетельствует о том, как хорошо раньше жила Европа за счет России.

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