Лондон, 20 июня, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Предстоящая крупная забастовка работников железных дорог в Великобритании приведёт к серьёзным транспортным проблемам и нанесёт ещё один удар по экономике страны. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Забастовка

Массовые забастовки работников железных дорог пройдут в Великобритании 21, 23 и 25 июня. Организаторы рассчитывают, что в акции примет участие около 40 тысяч сотрудников 13 железнодорожных компаний. В этом случае предстоящая забастовка станет крупнейшей для транспортной сферы Великобритании с 1989 года.

Эксперты Центра экономических и бизнес-исследований оценили затраты от предстоящей забастовки в 100 миллионов фунтов стерлингов. Сбой в работе транспортной системы усугубит проблемы в экономике, вызванные последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Профсоюзы работников железнодорожного транспорта Великобритании проводят забастовки из-за роста инфляции и сокращения реальных доходов. Также работники будут протестовать против планируемого повышения продолжительности рабочей недели.