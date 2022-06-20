Тайчжун, Тайвань, , 05:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано сейсмологами на побережье Тайваня. Об этом 20 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки были зафиксированы в 04:05 мск, эпицентр землетрясения находился на восточном побережье острова, в 39 км на юго-восток от города Хуалянь (проживает более 350 тыс. человек). Подземные толчки ощущались и в городе-миллионнике Тайчжун, расположенном в 105 км на юго-восток от эпицентра.

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры на настоящий момент не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло у побережья островов Курильской гряды.

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