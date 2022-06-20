Якутск, , 05:06 — REGNUM Вылеты самолётов-зондировщиков, которые использовались в Якутии для вызывания дождей, прекращены и возобновятся в июле. Об этом заявил 20 июня на брифинге первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

Читайте также: Эксперт из Якутии назвал искусственные дожди экспериментами с экосистемой

В регионе насчитывается 25 природных возгораний на площади почти 16 тыс. га, из них тушат 15, охвативших территорию в 6,7 тыс. га. Леса горят в Ленском, Мирнинском, Олеминском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Хангаласском, Сунтарском, Томпонском, Нюрбинском и Горном районах. В борьбе с огнём участвуют почти 600 человек и пять единиц техники. За сутки в Якутии обнаружили 13 пожаров на территории 747 га, ликвидировали — восемь.

«В некоторых районах введён режим ЧС. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим», — также отметил Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, искусственные дожди в Якутии распределяются неравномерно и становятся причиной ряда негативных факторов, отмечал ранее политолог Андрей Данилов. Он указывал на то, что дожди в республике приводят к размыванию дорог, в том числе федеральных трасс. Из-за обильных осадков люди теряют урожаи, а участки в низинах заболачиваются.